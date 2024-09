Furacão Francine ganha força enquanto avança rumo a Louisiana

Francine avança a 20 km por hora no sentido nordeste. A força de seus ventos alcança 150 km/h, um furacão ainda de categoria 1 em uma escala que vai até 5. Se ganhar mais força, se tornará um evento de categoria 2, com ventos de 152 a 177 km/h.

O furacão Francine avançava, nesta quarta-feira (11), pelo Golfo do México, a sudeste dos Estados Unidos e, segundo as autoridades, ganha força antes de impactar a costa da Louisiana, onde várias comunidades protegiam imóveis e aceleravam as evacuações.

"As pessoas estão comprando água, pão, álcool e embutidos, simplesmente para conseguir o necessário para atravessar a tempestade", disse o funcionário de um supermercado familiar do condado.

Francine é o sexto fenômeno meteorológico da temporada 2024 no Atlântico, que vai de junho a novembro. Em agosto, o furacão Ernesto causou chuvas e apagões em Porto Rico. Antes, passaram pela região Debby, Chris, Beryl e Alberto.

Debby impactou com força de furacão a costa leste dos Estados Unidos, deixando ao menos oito vítimas, segundo informes da imprensa. Em julho, Beryl alcançou categoria 5 no Caribe e entrou com menos força no Texas. Autoridades de países afetados por Beryl reportaram ao menos 67 vítimas - principalmente em Houston, Texas - relacionadas direta ou indiretamente com este furacão.

mav/mr/mvv/aa