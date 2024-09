Falta de variação genética de neandertais pode explicar seu desaparecimento

O espécime, denominado "Thorin" em referência a um personagem do escritor J.R.R. Tolkien, foi encontrado em 2015 na Caverna Mandrin (Drôme), habitada alternadamente por neandertais e Homo sapiens.

Esta descoberta é rara, visto que este é o primeiro neandertal descoberto na França desde 1978. Apenas cerca de 40 foram encontrados em toda a Eurásia.

"Assim que o corpo foi descoberto, enviei um pequeno fragmento ósseo, um pedaço de molar, a Copenhague para que as equipes com as quais colaboramos pudessem fazer a análise genética. Há dez anos que tentávamos obter DNA em Mandrin, seja de animais ou de humanos, mas nunca havíamos conseguido isso, pois o DNA se degrada muito rapidamente quando os restos saem do solo", diz Slimak.