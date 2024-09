EUA liberam US$ 320 milhões em ajuda militar para Egito em meio a guerra em Gaza

Hoje o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, notificou o Congresso para liberação de US$ 320 milhões em ajuda militar ao Egito, condicionada ao histórico de direitos humanos do país, em um sinal da crescente importância do Cairo para a abordagem dos EUA em relação à guerra em Gaza, de acordo com autoridades americanas. A decisão inclui liberação de US$95 milhões que precisam de uma certificação do Secretário de Estado Antony Blinken de que o Egito teve progresso em seu histórico de prisioneiros políticos e outras questões de direitos, uma medida que provavelmente atrairá críticas dos defensores dos direitos humanos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A decisão vem no momento em que o Egito possui um papel central com Washington em relação a Gaza, ajudando a mediar conversas entre Israel e o Hamas para um possível acordo de cessar-fogo que libertaria reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos.

O acordo de cessar-fogo tem sido um dos principais objetivos da política externa do governo americano este ano. "Essa decisão é importante para o avanço da paz regional e das contribuições específicas e contínuas do Egito para as prioridades de segurança nacional dos EUA, especialmente para finalizar um acordo de cessar-fogo para Gaza, trazer os reféns de volta para casa, aumentar a assistência humanitária para os palestinos necessitados e ajudar a pôr um fim duradouro ao conflito entre Israel e Hamas", disse um porta-voz do Departamento de Estado. A deliberação marca uma mudança de postura do governo Biden em relação ao Egito, pois os EUA retiveram US$ 85 milhões de sua ajuda no ano passado devido a preocupações com os direitos humanos.