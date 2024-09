Como a Rússia age para influenciar eleições mundo afora

A meses da eleição presidencial de novembro, EUA acusam a Rússia – não pela 1ª vez – de interferir na campanha eleitoral. Moscou teria inúmeras vezes tentado deslegitimar processos democráticos ao redor do globo.Na semana passada, as autoridades eleitorais americanas voltaram suas atenções para uma empresa no estado do Tennessee. Ela é acusada de receber 10 milhões de dólares da emissora Russia Today (RT) para "gerar e disseminar conteúdo com mensagens ocultas do governo russo para o público americano". O dinheiro teria sido usado para produzir vídeos que promoviam principalmente narrativas de extrema direita em temas como migração, gênero e economia, tendo em vista as eleições americanas de novembro de 2024. Esses vídeos foram distribuídos nas redes sociais através de vários influenciadores que trabalhavam para a empresa no Tennessee – supostamente, sem que eles soubessem que esse material era criado com envolvimento da Rússia quando, de fato, teria sido produzido por dois funcionários da RT. As perspectivas apresentadas nos vídeos estão "com frequência, em linha com os interesses do governo russo em aprofundar as divisões dentro dos Estados Unidos", afirmam os indiciamentos emitidos contra os funcionários da empresa. O objetivo seria "enfraquecer a resistência aos interesses centrais da Rússia, como na guerra na Ucrânia." Interferência global O caso atual fornece somente uma pequena abertura sobre como a Rússia supostamente age para influenciar eleições, apesar de Moscou regularmente negar qualquer tentativa de interferência. "Há anos a Rússia vem tentado influenciar eleições em países democráticos, como o pleito presidencial nos EUA, em 2016, ou as eleições presidenciais na França, em 2017", afirma Julia Smirnova, do Centro para Monitoramento, Análise e Estratégia (CeMAS), um instituto na Alemanha que estuda desinformação e ideologias conspiratórias na internet. Já em outubro de 2023, os EUA enviaram um relatório de inteligência para cem nações amigas ao redor do globo alertando que a Rússia estaria utilizando ativamente "espiões, redes sociais e a sua mídia estatal" para sabotar a confiança pública na integridade das eleições democráticas mundo afora. Entre 2020 e 2022, isso teria ocorrido em ao menos nove países cujos nomes não foram mencionados, sendo que em outros 17 teria havido um "nível menos pronunciado" de atividades russas nas redes sociais, no intuito de reforçar dúvidas internas já existentes sobre a integridade do processo eleitoral. Houve também relatos de tentativas russas de influenciar as eleições europeias, em junho deste ano. Intimidação, desinformação e manipulação Os meios usados para esses fins são vários. Numa eleição não especificada na Europa, em 2020, participantes da campanha eleitoral teriam sido intimidados. A imprensa estatal russa teria disseminado amplamente alegações falsas de fraude eleitoral em várias eleições democráticas ao redor do globo, em 2020 e 2021. Em ao menos um país da América do Sul, Moscou teria semeado dúvidas sobre a lisura das eleições. "Diversos métodos foram utilizados, por exemplo, ataques de hackers, através dos quais documentos internos de políticos foram vazados, fossem eles verdadeiros, fossem parcialmente misturados com documentos falsos, como nas eleições francesas de 2017", afirma Smirnova. "A Rússia também utiliza manipulação da opinião pública via redes sociais com a ajuda de perfis não autênticos e via canais abertos, como a RT." Um exemplo dessa manipulação é a chamada "campanha sósia": o elemento central, explica Smirnova, são "portais de internet dos principais veículos da imprensa ocidental clonados", como a revista Der Spiegel e o jornal FAZ, na Alemanha; o Washigton Post e a emissora Fox News nos EUA, e muitos outros. Esses portais são recriados para serem enganosamente similares aos originais, com a diferença de que somente publicam conteúdo pró-Rússia. "Alguns desses conteúdos eram histórias fabricadas, enquanto outros eram artigos que espalhavam certas opiniões políticas", explica Smirnova. Os links para esses artigos eram postados nas redes sociais, às vezes até nos comentários de matérias verdadeiras em portais de imprensa reais. A analista da CeMAS diz que se tratava de "narrativas pró-Moscou sobre a guerra na Ucrânia, com as quais Moscou tenta sabotar o apoio a Kiev no Ocidente." Objetivo de longo prazo: minar a democracia O objetivo da interferência russa há muito deixou de ser apenas disseminar e reforçar posições pró-Rússia, por exemplo em conexão com a guerra na Ucrânia. "A meta sobrejacente é promover os interesses geopolíticos da Rússia e desestabilizar os países que o Kremlin vê como seus oponentes." Com essa finalidade, debates polarizadores em países democráticos são alimentados, e divisões já existentes nessas sociedades são ainda mais aprofundadas. Dentro dessa lógica, também partidos políticos extremistas estão sendo fortalecidos com argumentos e recursos financeiros. Em 2022, o Washington Post reportou que ao menos 300 milhões de dólares teriam sido destinados a partidos pró-Rússia ao redor do mundo, incluindo em países menores, como Albânia, Montenegro, Madagascar e Equador. Segundo as agências americanas de inteligência, forças ligadas ao Kremlin utilizam empresas de fachada, think tanks e outros meios para influenciar eventos políticos, com frequência em favor de agremiações de extrema direita. Em março de 2024, o serviço secreto da República Tcheca BIS revelou uma rede de influência financiada pela Rússia. A denúncia revelou, entre outras coisas, que Peter Bystron, um membro do partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD), teria recebido pagamentos em dinheiro que teriam sido processados através do portal de internet pró-Moscou Voice of Europe, sediado em Praga. Recursos também teriam sido enviados para partidos de extrema direita na França, Polônia, Bélgica, Holanda e Hungria. Resistência A Rússia, segundo um relatório americano de inteligência de outubro de 2023, persegue dois objetivos: retratar eleições democráticas como não confiáveis, de modo geral, e deslegitimar os governos que delas surgem. Isso, por sua vez, desestabiliza as democracias, enfraquecendo os adversários da Rússia mundo afora. Esses países, no entanto, não estão completamente indefesos. "Os EUA, por exemplo, demonstraram isso ao apreender 32 domínios de internet na semana passada que foram usados nas 'campanhas sósias'", explica Smirnova. No longo prazo, contudo, também se trata de "fortalecer a resiliência das sociedades democráticas". Isso inclui programas educacionais para aumentar a conscientização de mídia para os mais jovens e os adultos, de modo que eles estejam cientes de que também podem rapidamente virar alvos da influência online russa. "Todos os anos, a Rússia investe recursos consideráveis em suas campanhas ao redor do mundo", diz Smirnova. "Devemos levar muito a sério essas tentativas. Mas, devemos também estar cientes de que as tentativas russas de influenciar pessoas nem sempre atingem seus objetivos." Autor: Thomas Latschan