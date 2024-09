Argentina segue no topo, mas sentiu falta de Messi

A derrota da seleção argentina por 2 a 1 em Barranquilla para a Colômbia não mudou sua condição de líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, mas desta vez a 'Albiceleste' pareceu precisar do toque mágico do craque Lionel Messi, ausente por lesão.

Diante do mesmo adversário a quem venceu há dois meses na final da Copa América, nos Estados Unidos, a tricampeã mundial pareceu se sentir incomodada nesta ocasião, sem o frescor de outros momentos, e sem conseguir neutralizar as jogadas de bola parada, um fator-chave na Colômbia, por meio do qual ocorreu o primeiro gol dos colombianos.

Embora tenha chegado ao empate, a Argentina voltou a ficar em desvantagem após um pênalti muito discutido, convertido por James Rodríguez, e depois faltou a clareza e a lucidez necessárias para marcar mais um gol, em um duelo acirrado e sufocante.