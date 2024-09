A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

CARACAS (Venezuela) - Congresso do governo Maduro 'contra o fascismo' - (até 12)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden fala sobre o combate à violência contra as mulheres -

(+) TUCSON (Estados Unidos) - Comício de campanha do candidato republicano e ex-presidente Donald Trump - 19H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

SANTA CRUZ (Bolívia) - Fumaça dos incêndios florestais da Bolívia chega às principais cidades - (até 22)

Europa

VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores - (até 13)

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Visita do papa Francisco - (até 13)

SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente Joe Biden recebe premier britânico Keir Starmer -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Rock in Rio Festival 2024 - (até 15)

Vários

(+) Weltraum - Astronautas da Nasa Butch Wilmore e Suni Williams realizam chamada da Terra para o Espaço a partir da ISS - 15H30

SÁBADO, 14 DE SETEMBRO DE 2024

América

(+) TEGUCIGALPA (Honduras) - Marcha a favor da presidente de Honduras Xiomara Castro. - 13H00

(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) - Celebrações pela independência da Guatemala - 15H00

DOMINGO, 15 DE SETEMBRO DE 2024

América

(+) TEGUCIGALPA (Honduras) - Celebrações pela independência de Honduras - 13H00

(+) SAN SALVADOR (El Salvador) - Protesto de familiares de presos pelo regime de exceção implementado pelo governo salvadorenho - 15H00

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2024

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Lembranças de “Friends” vão a leilão no 30º aniversário da série de sucesso - 17H30

Europa

VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA - (até 20)

TERÇA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 18)

QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30