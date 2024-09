Sánchez e Xi discutem as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza em encontro em Pequim

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, discutiu as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza e a necessidade de estabelecer "relações próximas, profundas e equilibradas" com a China durante um encontro com o presidente do país asiático, Xi Jinping, em Pequim, nesta terça-feira, 10.

A segunda viagem do premiê espanhol à China em menos de dois anos "demonstra o desejo compartilhado pelos dois países de manter um diálogo regular no mais alto nível", informou o governo espanhol, em comunicado.

Em relação aos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, Sánchez ressaltou a importância da busca pela paz, com o envolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU). A China é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da entidade, com poder de veto.