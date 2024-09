Panasonic encerra acordo de patrocínio com o COI após 37 anos de parceria

A gigante japonesa de eletrônicos Panasonic anunciou nesta terça-feira (10) que não é mais patrocinadora dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, encerrando uma parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI) que começou em 1987.

"O COI e a Panasonic decidiram não renovar seu acordo de patrocínio olímpico, que terminou após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024, informou a empresa em comunicado.

"O COI entende e respeita plenamente a necessidade do grupo Panasonic de adaptar sua estratégia comercial", declarou o chefe do movimento olímpico Thomas Bach, citado no comunicado.