Mais de 600.000 pessoas acompanham missa do papa na capital do Timor Leste

Mais de 600.000 pessoas acompanham nesta terça-feira (10) a missa do papa Francisco em Dili, capital do Timor Leste, quase metade da população do país de maioria católica, informou o Vaticano em um comunicado, que cita uma estimativa das autoridades locais.

Os fiéis se reuniram desde a madrugada para acompanhar a cerimônia, que começou às 16H30 (4H30 de Brasília), sob forte calor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

cmk/ebe/avl/zm/fp