Maduro brinca e diz que queria ir ao debate nos EUA, mas que lhe 'roubaram o avião'

O Departamento de Justiça dos EUA explicou que o avião foi adquirido ilegalmente e contrabandeado para uso de Maduro.

"Me deixaram sem avião, o ladrão do presidente da República Dominicana, [Luis] Abinader, que é um bandido, um ladrão, o povo dominicano vai cobrar dele a sua conta no devido momento", continuou Maduro em uma transmissão obrigatória por rádio e televisão em Caracas.

O governo dominicano negou ter participado da investigação dos EUA que levou à apreensão da aeronave.