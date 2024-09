Defesa Civil de Gaza acusa Israel de atacar zona humanitária e provocar 40 mortes

A Defesa Civil de Gaza informou nesta terça-feira (10) que bombardeio matou 40 pessoas em uma zona humanitária no sul do território palestinos, onde o Exército afirmou que atacou um centro de comando do Hamas.

O bombardeio atingiu o campo de Al Mawasi, em Khan Yunis, a maior cidade do sul da Faixa de Gaza, que havia sido designado como uma zona segura por Israel no início da guerra e para onde fugiram dezenas de milhares de palestinos.

O Exército israelense, no entanto, efetua operações ocasionalmente na área. Em julho, por exemplo, anunciou que um bombardeio no local matou o líder militar do Hamas, Mohamed Deif. As autoridades de Gaza afirmam que o ataque matou mais de 90 pessoas.