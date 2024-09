As propostas de Harris: economia, migração e clima

A democrata da Califórnia apresenta-se como uma candidata da classe média que quer criar uma "economia de oportunidades".

Se for eleita, promete benefícios fiscais com o nascimento de um filho, ajuda para comprar uma casa e impulso à criação de empresas. Mas também uma ofensiva, ainda indefinida, contra as práticas abusivas das empresas relacionadas aos preços.

Kamala Harris manteve alguns compromissos de Joe Biden sobre tributação de grandes fortunas, mas os moderou.