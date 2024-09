Anúncio de formação da nova Comissão Europeia é adiado por uma semana

A apresentação do novo Colégio de Comissários europeus, que estava marcada para quarta-feira (11), foi adiada para a próxima terça-feira (17), anunciou um porta-voz da Comissão Europeia, braço Executivo da UE.

A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, se reuniria nesta quarta-feira com os altos funcionários do Parlamento Europeu para discutir os detalhes e posteriormente apresentar publicamente a sua nova equipe.

No entanto, a decisão da Eslovênia de trocar o seu candidato a representante no Colégio de Comissários, substituindo um homem por uma mulher para contribuir para a igualdade de gênero, forçou o adiamento do anúncio por uma semana.