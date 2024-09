Um indígena morto e seis feridos em choque com o Exército no sudoeste da Colômbia

Pelo menos um indígena morreu e seis ficaram feridos em um povoado na conflituosa região sudoeste da Colômbia durante um suposto confronto com o Exército, que as autoridades investigam nesta segunda-feira (9).

Membros da comunidade awá denunciaram na mídia local que os soldados tentaram entrar sem sua permissão no casario Zabaleta, no departamento de Nariño, o que desencadeou um confronto com tiros por parte do Exército na tarde de domingo.

Segundo a instituição, nesta segunda-feira, os uniformizados realizavam trabalhos de controle na área quando "foram vítimas de uma emboscada" por parte de "pessoas supostamente instrumentalizadas por grupos criminosos".