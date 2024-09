UE precisa de investimentos massivos 'sem precedentes', diz ex-presidente do BCE

A União Europeia (UE) deve acelerar os investimentos, inclusive com a emissão de dívida conjunta, para financiar uma "nova estratégia industrial" que lhe permita acompanhar o ritmo dos Estados Unidos e evitar ser economicamente dependente da China, alertou um relatório nesta segunda-feira (9).

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, encarregou Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), no ano passado, de para elaborar um relatório sobre como aumentar a competitividade do bloco em um contexto de crescente insegurança global.

O documento recomenda um investimento anual de pelo menos 750 bilhões - 800 bilhões de euros (829 bilhões - 885 bilhões de dólares ou 4,6 trilhões - 4,9 trilhões de reais), o que equivale a quase 5% do Produto Interno Bruto (PIB) da UE.