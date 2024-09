Tufão Yagi deixa quase 60 mortos no Vietnã

Meteorologistas consideram o Yagi o tufão mais poderoso a atingir o norte do país nas últimas três décadas.

O tufão Yagi matou 59 pessoas no Vietnã, segundo um novo balanço divulgado nesta segunda-feira (9), após sua passagem deixar um rasto de destruição e enchentes.

O fenômeno, que tocou a costa no sábado perto de Haiphong e perdeu força na noite de domingo, derrubou pontes e arrancou telhados de casas, com ventos superiores a 149 km/h.

"A situação é muito grave", disse Nguyen Hoang Hiep, vice-ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Cortes de energia no norte do país afetaram 5,7 milhões de pessoas no sábado e domingo, segundo o serviço nacional de eletricidade EVN.