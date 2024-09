Trump e Kamala adotam estratégias diametralmente opostas para debate

O ex-presidente republicano e a vice-presidente democrata se encontrarão pela primeira vez no debate previsto para às 21h, horário local, na emissora ABC.

De um lado, uma ex-procuradora conhecida por sua firmeza; do outro, um 'showman' astuto e beligerante. Com estilos diametralmente opostos, Kamala Harris e Donald Trump se enfrentarão em um debate muito aguardado nesta terça-feira (10).

"Vou deixá-la falar", disse a eleitores no início de setembro. E acrescentou: "Você pode ter todas as estratégias que quiser, mas sempre tem que se adaptar ao que tem à frente".

O magnata do setor imobiliário deu algumas pistas do que está por vir.

A senadora da Califórnia chamou a atenção ao atacar Biden por ter se oposto no passado a uma política de transporte de estudantes negros para escolas em distritos brancos, com o objetivo de acabar com a segregação racial.

"A menininha (do ônibus) era eu", disse ela.

Joe Biden ficou em silêncio, olhando-a quase com admiração.