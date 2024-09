Técnico interino da Inglaterra mantém aposta no futebol ofensivo em sua estreia em Wembley

Depois da promissora estreia em Dublin, onde a Inglaterra venceu a Irlanda por 2 a 0 no sábado, mostrando um bom futebol, Lee Carsley, o treinador interino, encara com entusiasmo seu primeiro jogo em Wembley no comando dos 'Three Lions', que recebem a Finlândia nesta terça-feira (10), também pela Liga das Nações.

"Continuo querendo ver que jogamos com esse controle", declarou o ex-treinador da seleção Sub-21 da Inglaterra, nomeado técnico interino da seleção principal em agosto, após a saída de Gareth Southgate em meados de julho, um dia depois da derrota para a Espanha na final da Eurocopa.

"Acho importante que nos ver jogar gere entusiasmo", destacou o novo treinador, cuja seleção mostrou um futebol mais sedutor do que aquele que a levou à final da Eurocopa.