Sobe para 18 o número de mortos por enchentes no Marrocos

Pelo menos 18 pessoas, incluindo um peruano e um espanhol, morreram nas enchentes deste fim de semana no sul do Marrocos, e outras quatro ainda estão desaparecidas, informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira (9).

Dez pessoas morreram na província de Tata (sul), três em Errachidia — incluindo um peruano e um canadense —, duas em Tiznit, duas em Tinghir (sudeste) — incluindo um espanhol — e uma em Taroudant (sudoeste), indicou o ministério em um balanço atualizado.

O ministério não especificou se os estrangeiros eram turistas e informou que a busca por quatro pessoas desaparecidas na província de Tata continua.