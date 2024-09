Sinner se consolida em 1º do ranking da ATP após vencer US Open; Zverev é 2º

O italiano Jannik Sinner reforçou sua primeira posição no ranking da ATP após vencer o US Open no domingo, de acordo com a lista divulgada nesta segunda-feira (9) em que o alemão Alexander Zverev, que chegou às quartas de final do torneio, ganhou duas colocações e subiu para segundo, à frente de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Alcaraz, campeão de Roland Garros e Wimbledon, permanece em terceiro depois de ser eliminado logo na segunda rodada pelo holandês Botic van de Zandschulp.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já Djokovic, que chegou ao US Open como número dois do mundo e atual campeão do torneio realizado em Nova York, pagou pela eliminação sofrida na terceira rodada perdendo duas posições: caiu do segundo para o quarto lugar.