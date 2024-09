Rodrygo se diz 'chateado' por ficar de fora da lista de candidatos à Bola de Ouro

O atacante Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, admitiu ter ficado aborrecido por sua ausência da lista dos trinta candidatos à Bola de Ouro de 2024, já que acredita que seu desempenho no ano merecia esse reconhecimento.

"Acho que a gente está cada dia se conhecendo mais, cada dia tentando se entrosar mais dentro de campo. Mas as primeiras impressões dele foram muito boas. Como eu falei, uma pessoa super do bem e um craque, que tem tudo pra nos ajudar muito lá no Madrid", disse ele, sobre Mbappé.

Rodrygo deu as declarações após marcar o gol da vitória sem brilho do Brasil (1 a 0) sobre o Equador, na sexta-feira, no estádio Couto Pereira em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O triunfo interrompeu uma incômoda sequência de quatro jogos consecutivos sem vencer, incluindo três derrotas seguidas, mas não agradou a torcida, que chegou a vaiar a seleção.