Republicanos difundem boatos anti-imigração sobre haitianos que comem pets

Renomados políticos republicanos dos Estados Unidos difundiram nesta segunda-feira (9) acusações falsas contra imigrantes haitianos, alegando que eles roubam e comem animais de estimação, uma fábula que se tornou viral, apesar de ter sido desacreditada pelas autoridades.

Desde J.D. Vance, companheiro de chapa do ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, até legisladores e influentes republicanos, muitos têm divulgado um boato contra a crescente população haitiana que vive em Springfield, uma cidade no estado de Ohio (região do Centro-Oeste), acusando-a de comer patos e gatinhos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Protejamos nossos patos e gatinhos em Ohio!", publicaram em sua conta no X membros republicanos do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, acompanhando a mensagem com uma imagem artificial de Trump resgatando esses dois animais.