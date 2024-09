Premiê da Espanha defende 'diálogo e cooperação' com a China

"Mesmo nos temas em que as nossas posições não coincidem plenamente, mantemos uma vontade construtiva de diálogo e cooperação", disse Sánchez em um vídeo publicado em sua conta na rede social X.

Na abertura do fórum econômico China-Espanha em Pequim, o líder socialista celebrou os "fortes laços" que unem os dois países.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, pediu nesta segunda-feira (9) "diálogo e cooperação" com a China, apesar das tensões comerciais entre Pequim e a União Europeia (UE), no primeiro dia de sua visita ao país asiático.

"Estamos comprometidos com o desenvolvimento de uma agenda positiva, com a busca de soluções consensuais que beneficiem todas as partes", acrescentou.

Sánchez também se reuniu com o Conselho Consultivo Empresarial Espanha-China, que chamou de "exemplo do compromisso mútuo para fortalecer e aprofundar as relações comerciais e de investimento entre os dois países".

"Nosso objetivo é claro: fomentar uma relação equilibrada, baseada no respeito e na reciprocidade, que beneficie as duas nações", destacou.