Polícia dos EUA 'caça' atirador em florestas de Kentucky

Dezenas de policiais norte-americanos vasculhavam nesta segunda-feira (9), com drones e helicópteros, as densas florestas de Kentucky em busca de um homem "armado e perigoso" que no sábado atirou contra vários veículos e feriu cinco pessoas.

Em uma cena digna do filme "Rambo", os agentes realizavam a busca em uma região descrita como "uma selva", com penhascos, cavernas e rios, e precisaram usar "facões", segundo as autoridades.

Joseph Couch, um ex-soldado de 32 anos, atropelou e atirou contra 12 veículos que trafegavam pela rodovia I-75, nesta área rural e montanhosa do centro-leste dos Estados Unidos. Cinco pessoas ficaram feridas.