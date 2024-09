Partido de Putin reivindica vitória nas eleições regionais russas

O partido no poder russo, "Rússia Unida", reivindicou nesta segunda-feira (9) uma vitória esmagadora nas eleições de 6 a 8 de setembro em 83 regiões do país, em conflito com a Ucrânia.

O secretário em exercício do Comitê Geral do partido, Vladimir Yakushev, afirmou que seus candidatos conquistaram os 25 mandatos de liderança regional que estavam em jogo.

As eleições ocorreram em 83 regiões, mas nem todas tiveram a mesma importância.