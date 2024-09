Operadora de Fukushima inicia teste para remover resíduos nucleares

Três dos seis reatores de Fukushima estavam em funcionamento quando ocorreu o tsunami, que destruiu seus sistemas de refrigeração e gerou resíduos tão radioativos que a Tepco precisou desenvolver robôs especiais para operar nessas condições.

Há quase um ano, a operadora começou a despejar no Oceano Pacífico a água acumulada no interior da usina, após um tratamento para eliminar quase todas as substâncias radioativas. A medida causou uma disputa diplomática com a China e Rússia, que proibiram a importação de produtos marinhos do Japão.

Tóquio afirma que a descarga é segura, e tem o respaldo da agência de energia atômica da ONU.