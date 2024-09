OMC afirma que comércio não reduzirá as desigualdades entre economias

A Organização Mundial do Comércio (OMC) destacou nesta segunda-feira (9) que a abertura comercial não é suficiente para reduzir as desigualdades entre os países ricos e em desenvolvimento e que é preciso fazer mais para ajudar as nações mais pobres.

No relatório de 2024 sobre a atividade comercial global, a OMC analisou o papel do comércio na redução das disparidades entre as economias desde a criação da organização em 1995.

"A principal conclusão do relatório talvez seja a reafirmação do papel transformador do comércio na redução da pobreza e na criação de uma prosperidade compartilhada", escreveu a diretora-geral da agência, Ngozi Okonjo-Iweala, na introdução.