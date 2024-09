Nvidia recebe escrutínio antitruste enquanto autoridades dos EUA examinam IA

As autoridades antitruste dos Estados Unidos estão intervindo cedo para examinar se um punhado de grandes empresas de tecnologia como a Nvidia estão usando sua influência para estabelecer domínio sobre o crescente mercado de inteligência artificial. A divisão antitruste do Departamento de Justiça já contatou a Nvidia, cuja participação de mercado de chips de IA é estimada em mais de 80%, para fazer perguntas sobre os termos de seus contratos e parcerias, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A investigação está em uma fase inicial, e os advogados do governo não emitiram uma intimação à Nvidia para documentos internos, disseram as pessoas.

A empresa disse na semana passada que não havia recebido uma intimação, depois que uma reportagem da mídia disse que havia.