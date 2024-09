Nobel da Paz Malala apresenta documentário sobre mergulhadoras sul-coreanas no festival de Toronto

"As Últimas Mulheres do Mar" conta a história da comunidade matriarcal haenyeo, cujos membros se sustentam economicamente pescando na ilha sul-coreana de Jeju usando apenas trajes de mergulho, máscaras, nadadeiras, cestas e anzóis.

A paquistanesa Malala Yousafzai, prêmio Nobel da Paz, apresentou seu primeiro documentário em parceria com a Apple TV+ no festival de cinema de Toronto, uma história inspiradora sobre idosas mergulhadoras sul-coreanas que se encaixa perfeitamente com seu ativismo, segundo declarou ela própria nesta segunda-feira (9).

"Eu estava procurando histórias de mulheres... Queria histórias de sua resiliência. E quando ouvi falar deste projeto da (diretora) Sue, pensei: 'Isso é exatamente o que estou procurando'", disse Malala à AFP em uma entrevista junto com a diretora coreana-americana Sue Kim.

"Quando vejo as histórias das haenyeo, isso me inspira sobre as possibilidades e capacidades que as mulheres têm em seus corpos e mentes", acrescentou a ativista de 27 anos, que é uma das produtoras do filme.

- Mulheres impressionantes-