Museu Metropolitano de Nova York celebra história da gravura no México

O Museu Metropolitano de Nova York expõe, a partir da próxima quinta-feira (12), a história da gravura no México, uma expressão fundamental da identidade artística e da história do país para abordar questões sociais, políticas e educacionais.

Nomes como José Guadalupe Posada – considerado o pai da gravura mexicana –, Diego Rivera, José Clemente Orozco e Leopoldo Méndez estão entre os artistas que integram a exposição "Mexican Prints at the Vanguard", proveniente do rico acervo da pinacoteca nova-iorquina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A exposição explora, por meio de 130 xilogravuras, litografias e serigrafias, a história cultural, social e política do México com essa forma de expressão que começou em meados do século XVI, com estampas para a ilustração de livros ou com fins religiosos, e que continua sendo uma via de expressão artística no país até hoje.