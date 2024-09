Manchester United e autoridades locais estudam plano urbanístico sobre Old Trafford

O Manchester United chegou a um acordo de colaboração com as autoridades locais para estudar como os planos de reconstrução ou substituição de Old Trafford poderiam impactar o bairro em que está localizado o emblemático 'Teatro dos Sonhos'.

O grupo de trabalho 'Old Trafford Regeneration' foi criado em março, sob a presidência do dirigente da Federação Internacional de Atletismo, Sebastian Coe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O trabalho do grupo será reunir ideias e possíveis repercussões sobre a construção de um novo estádio com capacidade para 100.000 pessoas, em vez da renovação do Old Trafford, casa do Manchester United desde 1910, que atualmente pode receber 74.310 espectadores.