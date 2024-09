Lula escolhe deputada Macaé Evaristo para assumir Ministério dos Direitos Humanos

A deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG), com trajetória na educação pública, será a nova ministra dos Direitos Humanos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a demissão de Silvio Almeida, acusado de assédio sexual.

Lula anunciou nesta segunda-feira (9) pela rede social Bluesky que convidou Macaé Evaristo, primeira mulher negra a ser secretária de Educação de Minais Gerais, para assumir o comando da pasta, vitrine das políticas sociais do presidente.

Macaé "aceitou. Assinarei em breve sua nomeação", escreveu Lula em uma breve mensagem, ilustrada com uma foto na qual ele aparece ao lado da deputada estadual.