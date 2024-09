Kremlin não desmente entrega de mísseis iranianos à Rússia

O Kremlin não desmentiu nesta segunda-feira que o Irã forneça mísseis, como afirmam os países ocidentais, e explicou que a Rússia mantém relações com Teerã em diferentes setores.

"Este tipo de informação nem sempre é verdade", disse o porta-voz da presidência Dmitri Peskov, sem negar as acusações. "O Irã é um parceiro importante", acrescentou, insistindo que os dois países mantém uma cooperação "em todas as áreas possíveis, mesmo as mais sensíveis".

A União Europeia estimou nesta segunda-feira que seus membros têm "informações confiáveis" sobre a entrega de mísseis balísticos do Irã à Rússia, e alertou que novas sanções serão impostas a Teerã caso as hipóteses se confirmem.