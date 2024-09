Kate Middleton diz que concluiu quimioterapia e retornará a funções públicas

A princesa, que reconheceu que tem dias bons e dias ruins durante o tratamento, apareceu em público pela última vez na final masculina do torneio de Wimbledon, em julho. Ela pareceu emocionada com os aplausos de pé que recebeu.

Kate Middleton, a princesa de Gales, anunciou nesta segunda-feira, 9, que concluiu a quimioterapia e retornará a algumas funções públicas nos próximos meses. A esposa de 42 anos do príncipe William deve realizar um programa leve de compromissos até o final do ano. Ela anunciou em março que estava sendo tratada de um tipo não revelado de câncer.

"A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você", disse ela. "Com humildade, você também se coloca frente a frente com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca havia considerado antes e, com isso, vem uma nova perspectiva sobre tudo", disse.