Kamala Harris viaja para a Filadélfia às vésperas de debate com Trump

Kamala Harris chegará nesta segunda-feira (9) à tarde na Filadélfia (leste), onde na terça enfrentará Donald Trump em um debate muito esperado para as eleições presidenciais de novembro, que, de acordo com as pesquisas, estão extremamente acirradas.

A vice-presidente democrata chegará por volta das 16h40, horário local (17h40 de Brasília), na Pensilvânia, um dos estados-pêndulo. O ex-presidente republicano chegará na terça-feira por volta das 18h30 locais (19h30 em Brasília), pouco antes do debate organizado pela ABC nesta cidade onde nasceu a democracia americana.

Em uma entrevista gravada na semana passada, da qual sua equipe divulgou um trecho nesta segunda-feira na rede social X, Kamala Harris prevê que seu rival usará "suas velhas e batidas receitas" porque "não tem limites para o quanto pode descer de nível”.