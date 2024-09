Itália confirma sua melhora com triunfo sobre Israel (2-1) na Liga das Nações

Sob uma chuva insistente, Israel diminuiu já quase no fim do tempo regulamentar por meio de Mohammad Abu Fani (90') mas a reação veio tarde demais.

Três dias depois de sua exibição de força em pleno Parque dos Príncipes, em Paris, onde derrotou por 3 a 1 a França de Kylian Mbappé, a 'Azurra' conquistou os três pontos na Hungria graças aos gols do meio-campista Davide Frattesi após um cruzamento de Federico Dimar (38') e do atacante Moise Kean (62').

"Os meus jogadores fizeram um jogo esplêndido, respeitaram todas as instruções, foi difícil encontrar espaços, mas foram pacientes. Realizaram uma partida magistral", comemorou o técnico Luciano Spalletti.

Com seis pontos após as duas primeiras rodadas do grupo A2 da Liga das Nações da Uefa, a Itália lidera a chave, com três pontos de vantagem sobre França e Bélgica, que no outro jogo, disputado em Lyon, se enfrentaram com vitória francesa por 2 a 0.

A Itália vai receber a Bélgica no dia 10 de outubro, em Roma, e Israel quatro dias depois.