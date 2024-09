Irã rejeita acusações ocidentais de 'exportação' de armas para a Rússia

O Ministério das Relações Exteriores iraniano rejeitou, nesta segunda-feira (9), as acusações de países ocidentais de que Teerã havia fornecido armas à Rússia para a guerra na Ucrânia.

"Rejeitamos categoricamente as acusações de que o Irã participou da exportação de armas para uma das partes no conflito", disse o porta-voz do ministério, Naser Kanani, na sua coletiva de imprensa semanal.

Nesta segunda-feira, a União Europeia afirmou que os aliados têm "informações confiáveis" sobre a entrega de mísseis balísticos do Irã à Rússia e alertou que imporia novas sanções a Teerã caso as hipóteses se confirmassem.