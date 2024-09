Governo colombiano e dissidência das Farc concordam em retomar diálogos de paz

Ainda segundo as partes, prevê-se que nesta semana — em um dia a ser confirmado — ocorra uma "reunião preparatória" em Tumaco, município do departamento de Nariño, no sudoeste da Colômbia, região afetada por conflitos.

Sem definir uma data, as delegações acordaram que Havana será a sede para a "realização do segundo ciclo" das negociações, que começaram em junho na Venezuela, afirma o documento.

As conversas entre esta dissidência e o governo de esquerda do presidente Gustavo Petro estavam suspensas após o cancelamento de uma reunião marcada para 20 de julho. A Segunda Marquetalia havia aceitado então um cessar-fogo unilateral.

O comandante exigiu que uma ordem de prisão contra Iván Márquez, seu líder histórico e ex-número dois das Farc, fosse suspensa para que as negociações fossem retomadas.

No anúncio desta segunda-feira, ambas as partes rejeitaram um suposto confronto, sob investigação das autoridades, entre indígenas awá e o Exército colombiano em uma área rural de Tumaco, que deixou pelo menos um morto e seis feridos.

"Insistimos na urgência de harmonizar a política de Segurança com os avanços dos processos de Paz no território, que permitam avançar na desescalada gradual e integral do conflito armado", afirmaram as delegações negociadoras no comunicado.