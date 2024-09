Fumaça dos incêndios na Amazônia encobre grandes cidades do Brasil e se espalha pelo continente

A fumaça dos intensos incêndios florestais na Amazônia e em outras regiões do Brasil encobre grandes cidades como São Paulo, que nesta segunda-feira (9) registrou o ar mais poluído do mundo, enquanto se espalha por países vizinhos como Uruguai e Argentina.

Quase 5 milhões de km² foram afetados pela fumaça no Brasil, ou seja, 60% do território nacional, segundo estimativas de Karla Longo, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com base em dados de satélite.

E "se considerarmos as áreas afetadas nos países vizinhos e no Oceano Atlântico, a superfície atingida no domingo é de 10 milhões de km²", precisou a pesquisadora do Inpe em um e-mail enviado à AFP.