Exxon e Shell suspendem atividade no Golfo do México devido à tempestade Francine

A tempestade tropical Francine se formou no Golfo do México nesta segunda-feira, 9, e deve impactar a produção de petróleo na região. Segundo o diretor do Centro Nacional de Furacões dos EUA em Miami, Michael Brennan, a situação é "muito perigosa".

De acordo com a mídia norte-americana, petrolíferas como a Exxon Mobil e a Shell anunciaram o fechamento e a pausa nas plataformas no Golfo do México por conta dos alertas de tempestades.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A BP, por outro lado, teria dito que não espera muitos impactos por conta da tempestade.