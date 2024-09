Ex-bombeiro é preso como autor de incêndio que deixou 137 mortos no Chile

Elías Salazar, 39 anos, foi voluntário dos Bombeiros e trabalhava no Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred). "Ele é o autor material. No dia do incêndio, ele participa e também é o autor de um dos focos que iniciam" o sinistro, explicou Guillermo Gálvez, chefe da Polícia de Investigações da região de Valparaíso.

Um ex-bombeiro foi preso nesta segunda-feira (9) no Chile, acusado de ser um dos autores do incêndio que deixou 137 mortos e milhares de casas destruídas em fevereiro, na cidade turística de Viña del Mar, informou a polícia.

O novo detido será apresentado ao tribunal nesta terça-feira, acusado de incêndio resultante em morte.

Em 2 de fevereiro, vários incêndios foram registrados nos arredores de Viña del Mar, a 110 km de Santiago. De acordo com as investigações, o fogo começou com focos simultâneos perto do lago Peñuelas, na região de Valparaíso, a 35 km de Viña del Mar. O calor e os ventos intensos daquele dia de verão propagaram rapidamente as chamas.

O incêndio resultou em 137 mortes e 16.000 desabrigados, segundo dados oficiais, tornando-se o segundo mais mortal do mundo neste século. Desde o início, autoridades locais sugeriram que se tratava de um ato intencional.