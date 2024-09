EUA alerta que transferência de mísseis balísticos do Irã à Rússia seria 'escalada dramática'

Os Estados Unidos alertaram nesta segunda-feira (9) que a transferência de mísseis balísticos do Irã para a Rússia implicaria em uma "escalada dramática" no apoio de Teerã a Moscou na guerra na Ucrânia e asseguraram estar preparados para uma resposta com "consequências significativas".

"Qualquer tipo de transferência de mísseis balísticos iranianos para a Rússia implicaria uma escalada dramática no apoio do Irã à guerra de agressão russa na Ucrânia", declarou à imprensa Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado americano.

"Fomos claros... estamos preparados para que haja consequências significativas", acrescentou.