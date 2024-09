Drone russo que caiu na Letônia era um Shahed carregado com explosivos

As forças armadas da Letônia afirmaram, nesta segunda-feira (9), que o drone militar russo que caiu no leste do país báltico era um Shahed de fabricação iraniana equipado com explosivos.

A Letônia, que já fez parte da órbita soviética, mas agora é membro da UE e da Otan, teve relações tensas com a Rússia após a sua independência e os laços se deterioraram desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

"A ogiva explosiva ficou presa a meio metro de profundidade no solo e foi instantaneamente neutralizada, impedindo a detonação", disse o comandante das Forças Armadas letãs, general Leonids Kalnins, em coletiva de imprensa.