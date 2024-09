Corpo do chefe de polícia de El Salvador é resgatado após acidente de helicóptero

“Todos os corpos foram resgatados" dos destroços da aeronave, informou a Presidência. Horas antes, a Força Armada havia confirmado na rede social X a morte de todos os ocupantes do helicóptero, incluindo Arriaza e o banqueiro detido.

O helicóptero caiu na noite de ontem, em Pasaquina, depois que o comissário Mauricio Arriaza e outros oficiais capturaram na fronteira um banqueiro detido no país vizinho, procurado por um desfalque milionário.

O corpo do diretor da Polícia de El Salvador, líder da "guerra" contra os grupos criminosos, e os de outras oito pessoas que morreram na queda de um helicóptero militar na fronteira com Honduras foram resgatados nesta segunda-feira (9).

"O que aconteceu não pode ser considerado um simples acidente, deve ser investigado até as últimas consequências. Solicitaremos ajuda internacional", afirmou o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, no X. "O diretor Arriaza Chicas foi uma peça fundamental para trazer paz e segurança ao nosso povo."

Um comunicado militar publicado no X informou que "Manuel Coto, ex-gerente da Cooperativa de Poupança (Cosavi), estava na aeronave, sob custódia policial, assim como o diretor da @PNCSV, comissário geral Mauricio Arriaza Chicas".

Jornalistas da AFP observaram que os destroços do helicóptero se espalharam por uma área arborizada do morro Loma Lisa, que foi isolada pelo Exército e pela polícia.

O estatal Canal 10, por sua vez, anunciou outra vítima, o jornalista David Cruz, que era diretor de Comunicação do Ministério da Segurança. Em reportagem na fronteira, Cruz disse que chovia na região.

No acidente também morreram o vice-diretor de Investigações da polícia, o comissário Rómulo Pompilio Romero, e o vice-diretor de Áreas Especializadas Operacionais, comissário Douglas Omar García. Segundo o Ministério da Defesa, faleceram ainda os tenentes Alexis Quijano e Jonathán Raymundo Morán, o sargento Gerson Batres e o cabo Abel Antonio Arévalo.

Na região fronteiriça de El Amatillo, onde autoridades de Honduras lhe entregaram Coto, Arriaza deu suas últimas declarações, à TV estatal de El Salvador.

"Queremos parabenizar, reconhecer e agradecer esta manobra de operações internacionais que estamos desenvolvendo com a República de Honduras e outros países", expressou.

O ministro da Segurança de Honduras, Gustavo Sánchez, informou no X que Coto foi detido quando se dirigia "com um traficante de pessoas para os Estados Unidos". A operação aconteceu em Choluteca, sul do país.