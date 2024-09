Comissões do Senado do México aprovam reforma judicial e enviam proposta ao plenário

Um grupo de comissões do Senado do México aprovou, na noite deste domingo, 8, a proposta de reforma judicial encampada pelo presidente do país, Andrés Manuel López Obrador. O controverso pacote deve ser submetido ao plenário da Casa na próxima quarta-feira, 11, segundo relataram múltiplos veículos da imprensa local.

Na semana passada, a matéria já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados. Durante o final de semana, milhares de manifestantes foram às ruas da capital Cidade do México para protestar contra o texto, que prevê a instituição de eleições diretas para juízes. A presidente eleita mexicana, Claudia Sheinbaum, que toma posse mês que vem, já se posicionou em favor das mudanças.