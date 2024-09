Com vários desfalques, Uruguai enfrenta Venezuela que busca recuperar fôlego nas Eliminatórias

Abalado por uma série de desfalques, o Uruguai enfrenta nesta terça-feira (10), nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, uma Venezuela que tenta recuperar o fôlego depois de ter sido goleada por 4 a 0 pela Bolívia, na altitude de 4.150 metros da cidade de El Alto.

A seleção comandada pelo argentino Marcelo Bielsa chega a este duelo no Estádio Monumental da cidade de Maturín, pela oitava rodada do torneio classificatório na segunda colocação com 14 pontos, atrás apenas da campeã mundial Argentina, que já acumula 18 pontos.

A Venezuela ocupa a quinta posição, com nove.