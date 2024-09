Colômbia recebe Argentina nas Eliminatórias em busca da revanche após final da Copa América

As credenciais de campeã que a poderosa Argentina ostenta não intimidam a Colômbia, que com o apoio de sua torcida e um jogo ofensivo pretende se recuperar após o último tropeço e subir na tabela das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os colombianos foram alvo de críticas depois de salvarem por pouco o empate em 1 a 1 contra o Peru – último da tabela – na semana passada, em Lima. Mas a seleção colombiana prefere se concentrar na dura batalha que terá pela frente nesta terça-feira, no estádio Metropolitano, em Barranquilla, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Jogando em casa, a Colômbia receberá a temida Argentina, que lidera as Eliminatórias com 18 pontos, seguida pelo Uruguai (14) e pelos próprios colombianos (13). Com temperatura acima de 30ºC, a caribenha Barranquilla é o 'forno' onde a seleção colombiana planeja sufocar a 'Albiceleste' e subir na tabela.