Colômbia lamenta saída do opositor González da Venezuela e exige garantias

A Colômbia – que tenta uma mediação na crise pós-eleitoral na Venezuela – lamentou, nesta segunda-feira (9), a saída do seu país do candidato da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia, que chegou no domingo à Espanha, onde recebe asilo político.

"O governo colombiano lamenta a saída de Edmundo González da Venezuela. Destaca o acordo dos governos da Espanha e da Venezuela para garantir asilo político", afirmou a Chancelaria em comunicado.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, juntamente com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tentam há semanas mediar a crise pós-eleitoral venezuelana, que deixou 27 mortos, cerca de 200 feridos e 2.400 detidos.