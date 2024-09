Clima e menor pessimismo ajudam petróleo a voltar a subir

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 1,09%, para 71,84 dólares. Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para outubro subiu 1,54% e foi a 68,71 dólares.

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (9), após o Brent atingir mínimos em um ano e meio na sexta, em um mercado menos pessimista e influenciado por uma tempestade tropical no Golfo do México.

Para Flynn, "o pessimismo no mercado de petróleo foi além da realidade do equilíbrio entre oferta e demanda".

O petróleo também se beneficiou nesta segunda da situação no Golfo do México, onde se formou a tempestade tropical Francine, que, segundo os serviços meteorológicos americanos, pode se transformar em furacão na terça-feira antes de atingir a terra na quinta, entre o nordeste do Texas e o sudoeste da Louisiana, uma região com muita infraestrutura petrolífera.

