Chefes de CIA e MI6 alertam em artigo para maior ameaça à ordem mundial 'desde a Guerra Fria'

Em um artigo escrito para o Financial Times e publicado no sábado, 7, os chefes das agências de inteligência dos EUA e do Reino Unido dizem que estão "trabalhando incansavelmente" por um cessar-fogo em Gaza, usando uma rara declaração pública conjunta para pressionar pela paz. "Não há dúvida de que a ordem mundial internacional - o sistema equilibrado que levou a uma paz e estabilidade relativas e proporcionou padrões de vida crescentes, oportunidades e prosperidade - está sob uma ameaça que não víamos desde a Guerra Fria", diz um trecho do texto, assinado de forma conjunta pelo William Burns, diretor da CIA, e Richard Moore, chefe do MI6.

Eles afirmam que suas agências "exploraram nossos canais de inteligência para pressionar fortemente por contenção e desescalada", como é conhecida a redução progressiva das tropas e dos armamentos. Os dois líderes declararam que um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas "poderia encerrar o terrível sofrimento e a perda de vidas de civis palestinos e trazer os reféns de volta para casa após 11 meses de confinamento angustiante."

Burns tem participado ativamente dos esforços para mediar um término para os combates. Em agosto ele viajou para o Egito com o objetivo de alcançar um acordo de reféns e, ao menos, uma pausa temporária no conflito. Até o momento, não foi alcançado um acordo, embora autoridades dos Estados Unidos insistam que ele está próximo.